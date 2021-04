FS Italiane, Eurofima sottoscrive nuove obbligazioni per 250 milioni di euro

(Teleborsa) -ha finalizzato conuna nuova emissione obbligazionaria in private placement pera tasso variabile e durata ventennale. Eurofima è la società europea per il finanziamento del materiale ferroviario ed è partecipata dalle stesse ferrovie dei vai Paesi (Ferrovie dello Stato Italiane è il terzo azionista con il 13,5%).L'operazione, con scadenza aprile 2041, rappresenta il finanziamento di maggiore durata realizzato da FS nel corso degli ultimi quindici anni, sottolinea una nota del gruppo. I proventi sono destinati alimpiegato nel pubblico servizio a media-lunga percorrenza in Italia di Trenitalia."I treni oggetto del finanziamento sono allineati ai criteri della Tassonomia Europea, e contribuiscono positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale promuovendo il", evidenzia FS Italiane.