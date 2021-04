Negativo il mercato americano. Male i titoli tecnologici

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,53%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.157 punti. In rosso il(-1,21%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,63%).Wall Street ha tirato il fiato dopo la corsa della settimana scorsa, spinta dalle trimestrali positive della grandi banche. Oggi vanno, conche è fortemente in ribasso a seguito di un incidente che potrebbe coinvolgere il suo pilota automatico Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,17%),(-1,13%) e(-0,90%) sono tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.(+2,46%),(+1,08%),(+1,03%) e(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,61%.In caduta libera, che affonda del 4,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,94 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,81%.