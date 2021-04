Planetel, acquisisce 25% controllata Trifolio

Planetel

(Teleborsa) - Il CdA di, capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, ha approvato l’acquisizione del 25% delle quote dellaLadel capitale sociale di Trifolio, diverrà, grazie al perfezionamento dell’Operazione, titolare dell’intero capitale sociale della stessa.

Lo fa sapere la stessa Planetel con una nota precisando che: Sitis Immobiliare detiene una quota pari al 13,41% del capitale sociale di Planetel; e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Bruno Mario Pianetti, detiene una quota pari al 51% del capitale sociale di Sitis Immobiliare.L'operazione configura quindi una “Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza” ai sensi della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2020. La “minor rilevanza” è data dal mancato superamento della soglia del 5% avuto riguardo all’indice di rilevanza del controvalore applicabile all’Operazione.L’Operazione, che si inserisce nel contesto di una più ampia attività di riorganizzazione societaria del Gruppo finalizzata al rafforzamento, crescita e sviluppo di Planetel, prevede, quale corrispettivo per la cessione della Partecipazione, il pagamento da parte della Società in favore di Sitis Immobiliare dell’importo di 60mila euro.In conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC, l’operazione è stata sottoposta all’esame preventivo del comitato parti correlate della Società il quale, all’esito della relativa istruttoria, ha espresso, in data 7 aprile 2021 il proprio parere favorevole in ordine all’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell’Operazione stessa.