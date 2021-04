Recovery, Commissione giudica preferibile qualità a tempistica

(Teleborsa) -Lo ha chiarito oggi un portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel corso del briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles ."La qualità del piano", ha affermato il portavoce, spiegando che "se il piano è di maggiore qualità sarà". Mamer ha dunque invitato gli Stati adella scadenza delUn'altra portavoce,, ha ricordato che sinorahanno presentatoha presentato il piano. "E' un compito difficile, obiettivamente, per tutti gli Stati membri, che dovranno predisporre riforme e investimenti da finanziare per i prossimi sei anni, ha affermato.Ricordando che, la portavoce ha ribadito che "per la Commissione ciò che conta è la qualità" e ciò "faciliterà l'attuazione e il finanziamento dei piani negli anni prossimi".Parlando di tempistiche, la Commissione ha due mesi di tempo per finalizzare la valutazione dei piani e successivamente il Consiglio europeo un mese per la loro approvazione", ma è cruciale anche che "gli Stati membri completino le ratifiche" per consentire alla Commissione di rifinanziarsi sul mercato.