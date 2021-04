Covivio, risultati incoraggianti in primo trimestre. Pesa segmento Hotel

Covivio

Saipem

(Teleborsa) - Descrive come "risultati solidi e prospettive incoraggianti" i dati dei primi tre mesi dell'anno, azienda francese operante nel settore immobiliare. I ricavi a fine marzo per gli immobili a usosono in calo dell'1,2% a perimetro costante, quelli degli immobili a usoin rialzo del 3,4% (+3,9% esclusa Berlino) e il segmentosegna un calo del 46% a perimetro costante, penalizzato dalle continue restrizioni e da un effetto di base 2020 sfavorevole.I ricavi a fine marzo ammontano a, di cui 144 milioni di pertinenza del gruppo, stabili a perimetro costante, esclusi gli hotel (+0,3%). A perimetro costante, gli affitti degli immobili a uso ufficio (60% del portafoglio) sono calati leggermente a causa dell'effetto degli sfitti del 2020. Ilin Francia è stabile al 93%. In, in leggero calo rispetto alla fine del 2020 a causa del rilascio di un immobile retail nel cuore di Milano (Via Dante). In Germania, la tendenza è leggermente migliorata (+0,4 pt, al 77%), e da marzo si registra un'accelerazione delle trattative di locazione., sottolinea la società, il primo trimestre è stato positivo con, in linea con il primo trimestre del 2020 (esclusa l'operazione eccezionaleper 41.000 m² a Santa Giulia, alle porte di Milano).Covivio ha raggiunto un(17,1 miliardi di euro di pertinenza del gruppo) di asset in Europa. Il 60% del patrimonio è composto da immobili a uso ufficio in Francia, Italia e Germania, principalmente in posizioni centrali nelle città di Parigi, Milano e Berlino, mentre gli hotel (15% del portafoglio) sono situati nelle maggiori città turistiche europee (Parigi, Berlino, Roma, Madrid, Barcellona, Londra, etc.) e sono locati o gestiti direttamente da grandi operatori quali AccorInvest, IHG, B&B o NH Hotels.L'assemblea generale tenutasi oggi ha approvato tutte le delibere con un risultato medio del 98,8%, compresa la distribuzione di un dividendo di 3,60 euro per azione. Rinnovato il mandato di, amministratore indipendente, di, amministratore indipendente, e di, società controllata di Crédit Agricole Assurances e azionista al 7,8% di Covivio., attuale Chief Financial Officer di Covivio, è stato nominato CEO di Covivio Hotels, affiancato da Elsa Tobelem, con il ruolo di Deputy CEO for Operations, mentre, attualmente Director of Financial Control, Corporate Finance and Investor Relations, assume il ruolo di Group Chief Financial Officer. Queste nomine saranno effettive a partire dal primo luglio.