Moderate perdite a Wall Street. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Si muove in frazionale, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,24%, mentre perde lo 0,21% l', che scende a 4.155 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,19%).Gli investitori sono in attesa delle, conche sarà la prima società del(Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) a diffondere i risultati del primo trimestre 2021. Alcuni analisti ritengono però che la gran parte delle buone notizie siano state, che è stato in grande crescita negli ultimi mesi.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%) e(-0,97%).Al top tra i(+3,85%),(+1,10%),(+0,97%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.(+2,79%),(+1,48%),(+1,34%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.Affonda, con un ribasso del 3,94%.Crolla, con una flessione del 2,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.