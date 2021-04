Servizi Italia, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

Servizi Italia

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha esaminato e, che si è chiuso con un fatturato di 240,2 milioni di euro, in calo del 8,5% rispetto al 2019.I soci hanno inoltre autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie e nominato il consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023. Il, da 7 membri, risulta ora composto da, Ilaria Eugeniani, Michele Magagna, Anna Maria Fellegara (indipendente), Umberto Zuliani, Benedetta Pinna (indipendente), Antonio Aristide Mastrangelo (indipendente).Tutti i membri del consiglio, ad eccezione di Antonio Aristide Mastrangelo, sono stati tratti dalla, detenente una quota pari al 55,3339% del capitale sociale, che ha ricevuto il 90,0039% dei voti delle azioni rappresentate in assemblea pari al 58,0378% del capitale sociale.è stato tratto dalla lista presentata dall', che detiene una quota pari al 4,4447% del capitale sociale.