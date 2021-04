Auditel, Imperiali confermato Presidente: prosegue valorizzazione asset

(Teleborsa) - L’Assemblea dei soci diriunita ieri, martedì 20 aprile, in sede ordinaria, ha confermato, per il triennio 2021-2023, il Presidentealla guida dellaIl suo mandato, come da statuto, avrà la durata di tre anni e scadrà, quindi, con l’approvazione del bilancio 2023. La conferma di Imperiali, che era subentrato alla guida della Società nel 2016 - prosegue la nota - èdai soci."Sono felice di poter proseguire il processo diche permetterà alla Società di potenziare ancor più i propri asset affrontando, così, al meglio leha dichiarato il Presidente ringraziando i soci per la fiducia.L’Assemblea ha inoltre nominatoper il triennio 2021-2023, Alessandro Araimo, Michele Bauli, Massimo Beduschi, Corrado Bianchi, Elena Capparelli, Matteo Cardani, Marcello Ciannamea, Alberto Coperchini, Federico Di Chio, Andrea Di Fonzo, Uberto Fornara, Marco Girelli, Maurizio Giunco, Giuseppe Lavazza, Vittorio Meloni, Anna Elisa Messa, Roberto Nepote, Marco Paolini, Lorenza Pigozzi, Carlo Alberto Preve, Stefano Sala, Luca Sanfilippo, Stefano Spadini, Paolo Stucchi, Gian Paolo Tagliavia, Angelo Teodoli, Davide Tesoro Tess, Marco Travaglia, Nicoletta Zucchelli.Nominato anche il nuovodella Società, che scadrà unitamente al Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, che risulta composto da Claudio Santambrogio, nominato Presidente; Anna Maria Magro e Francesco Vittadini quali sindaci effettivi, e da Michela Mazzoleni e Francesco Pietramala quali sindaci supplenti.