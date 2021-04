Covid, scende il tasso di positività. Verso il nuovo decreto

(Teleborsa) - Sonodi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12.074), a fronte di 350.034 tamponi tra antigenici e molecolari (ieri erano stati poco più di 294 mila) con il. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime: 364 (ieri erano state 390). Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 21 aprile, diffuso dal Ministero della Salute.Sono 3.076 i pazienti ricoverati inper Covid in Italia, in calo di 75 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 155 (ieri 182). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 471 rispetto a ieri. Glisono 475.635 (-7.080 rispetto al giorno prima).Intanto procede il dialogo tra governo e regioni per arrivare al. Dal 26 aprile la maggior parte dell'Italia tornerà in giallo, molti studenti torneranno a scuola e potranno riprendere le attività all'aperto, con la ministra Gelmini che ha dichiarato di pensare "che oltre 11 regioni".Il ministro dello sviluppo economicosi è impegnato sul tema delle aperture: "Giusta la proposta di permettere apertura dei punti vendita anche in zona rossa con la possibilità di entrare solo per appuntamento e anticipare quella delle fiere al 15 giugno". Le regioni vorrebbero però di più: la ripartenza dei servizi disia al chiuso che all'aperto (senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione) e lo spostamento deldalle 22 alle 23. I governatori chiedono anche "la riapertura del settori wedding e l'avvio anticipato, rispetto a quanto disposto in bozza, dei mercati, l'uniformazione delle date di riapertura degli spettacoli all'aperto e degli eventi sportivi all'aperto", secondo quanto riporta l'ANSA."Sul coprifuoco - ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regionia Radio Capital - c'è un'interlocuzione con il governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l'ampliamento di un'ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro".