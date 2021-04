Coima Res, CdA conferma Manfredi Catella quale Ad

Coima Res

(Teleborsa) - Il, riunitosi in data odierna, haIl Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalla legge e dal nuovo Codice di Corporate Governane, in capo ai consiglieri Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Ariela Caglio, Antonella Centra e Paola Bruno. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.Il Consiglio ha inoltredel Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio ha poi ricostituito i seguenti Comitati, confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato: Comitato Controllo e Rischi, Comitato per la Remunerazione e Comitato Investimenti.