Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

beni di consumo secondari

American Express

Visa

DOW

Walgreens Boots Alliance

Merck

Verizon Communication

Tractor Supply

Dish Network

Marriott International

Illumina

Micron Technology

Western Digital

Lam Research

Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Il listino USA prosegue la seduta poco sotto la parità, frenato da incertezza sul quadro economico e sanitario. Illima lo 0,58%; sulla stessa linea si muove l', che perde lo 0,56% a 4.150 punti. Variazioni negative per il(-0,82%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,71%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,21%),(-0,79%) e(-0,76%).Al top tra i(+0,74%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.Al top tra i, si posizionano(+3,23%),(+2,53%),(+2,12%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,48%.In caduta libera, che affonda del 4,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,66 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,11%.