Digitalizzazione, Visco: leva imprescindibile di crescita per la ripresa

(Teleborsa) - Il Governatore della Banca d'Italiaha definito ladellauna parte "pur rilevante" del più generale processo di transizione digitale della nostra società. "Questo costituisce una leva dioramai imprescindibile per sostenere la ripresa delle economie, così duramente colpite dalla crisi pandemica", ha dichiarato nel suo intervento al termine del Webinar su "La transizione digitale nel credito".I benefici di questa"saranno diffusi solo se sapremo governarne i rischi – ha spiegato – Per le Autorità di regolamentazione e di vigilanza si tratta di una sfida ineludibile. Chi opera sul mercato vi deve contribuire, cooperando per il successo di una transizione dalla quale tutti possano trarree per costruite un futuro più equo e sostenibile"."In Italia – ha sottolineato il Governatore - nel 2020 lasul totale con carta è salita di circa 8 punti percentuali in media rispetto al 2019. Nei negozi fisici, dove si va riducendo il ricorso al contante, la quota diè cresciuta di circa 20 punti percentuali. Anche la quota di(via Internet o mediante collegamenti telematici) sul totale dei bonifici ha registrato un forte aumento, pari a 6 punti percentuali".