Sogefi, ricavi primo trimestre in aumento. Redditività in forte miglioramento

Sogefi

CIR

(Teleborsa) - Nel primo trimestre, società del Gruppo, ha registrato una: 356,6 milioni (+9,3% a cambi costanti) con un andamento migliore del mercato in tutte le aree geografiche.L'è stato pari a 11,8 milioni di euro e si confronta con la perdita di 5,6 milioni del primo trimestre 2020) e un free cash flow positivo per 32,4 milioni (5,4 milioni nel primo trimestre 2020).L’ Ebitda è ammontato a 54,8 milioni, importo superiore rispetto a quello registrato primo trimestre del 2020 (38,2 milioni). L’Ebit è pari a 25,9 milioni, a fronte di 7,9 milioni nello stesso periodo del 2020 e di 12,5 milioni nel primo trimestre 2019.L’iante IFRS16 al 31 marzo 2021 è pari a 261,1 milioni, in riduzione rispetto a fine 2020 (291,3 milioni) e sostanzialmente stabile rispetto al 31 marzo 2020 (256,7 milioni).Per il2021, è previsto che "la produzione mondiale registri un rimbalzo del 58% rispetto al secondo trimestre del 2020 (periodo che aveva registrato il massimo effetto negativo della pandemia a livello mondiale con la sola eccezione della Cina), rimanendo comunque inferiore del 10% rispetto al secondo trimestre del 2019"., la società prevede una crescita del 11,9%, "recuperando buona parte del crollo registrato nel 2020 e attestandosi al -6,2% rispetto al 2019".Sogefi "conferma quanto indicato in occasione della pubblicazione dei risultati del 2020, ossia che, in uno scenario di mercato come quello esposto, incorporando gli effetti delle incisive azioni messe in atto nel 2020 e in corso nel 2021 per ridurre l’incidenza dei costi fissi e per migliorare strutturalmente la redditività,e di poter conseguire un’incidenza dell’EBIT sul fatturato almeno pari a quella registrata nel 2019".