Otis alza le stime 2021, titolo in rally

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 6,80%.A fare da assist al titolo contribuisce la revisione al rialzo degli obiettivi 2021 decisa dal colosso degli ascensori dopo aver registrato un primo trimestre più forte delle previsioni. Nei tre mesi l'si è attestato a 0,72 dollari contro i 0,63 dollari del consensus. I ricavi si sono attestati a 3,408 miliardi di dollari rispetto ai 3,154 miliardi precedenti. Per l'intero esercizio Otis prevede ora un EPS adjusted compreso tra 2,78 e 2,84 dollari e ricavi per 13,6 e 13,9 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 77,14 USD, mentre il primo supporto è stimato a 74,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 79,45.