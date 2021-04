Banca Generali, il fondo Destination Value gestito da Planisfer entra nell'offerta

Banca Generali

(Teleborsa) -, il primo fondo gestito daInvestments SGR, entra nella gamma d'offerta di. L'accordo con Banca Generali, perfezionato da Generali Investments Luxemburg, Management Company della SICAV, rappresenta il primo collocamento di Destination Value su una rete private.Il Fondo UCITS Destination Value, partito lo scorso maggio, è gestito da Plenisfer, boutique di investimento focalizzata su portafogli multi-strategy ad obiettivo svincolati dal benchmark che opera nell'ambito della piattaforma multi-boutique di Generali Investments. Il fondo, con una gestione articolata attraverso cinque stategie, mira a generare"Grazie a questa prima importante partnership con Banca Generali, Destination Value potrà da oggi essere disponibile per gli investitori anche attraverso una primaria rete di private banker - ha commentato- Siamo particolarmente felici di questo accordo che ci consente di accelerare nella nostra strategia di sviluppo commerciale quando mancano pochi giorni al primo compleanno del fondo, partito il 4 maggio 2020".