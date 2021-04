Lusso, Altagamma: nel 2020 boom di vendite online, sfiorati i 50 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel 2020 ildelha registrato "una forte esplosione", con una crescita annua di circa il 50% del valore della distribuzione digitale che è arrivata a sfiorare i, contro i 33 miliardi del 2019. È quanto emerge dallo studio '' di Altagamma e Bernstein, presentato durante la conferenza annuale della Fondazione Altagamma. La quota dell'online sul totale delle vendite di alta gamma è salito così durante la pandemia dal 12% del 2019 al 23%, con una stima al 2025 che prevede che riesca a superare il 30%, raggiungendo i 105-110 miliardi di euro."L'accelerazione della rivoluzione digitale non è 'neutra' da un punto di vista strategico e mette al contrario sotto forte pressione il sistema delle imprese della moda e del lusso italiane – è stato il commento di, Senior Research Analyst, Global Luxury Goods di Bernstein – Gli elementi di debolezza relativa delle aziende italiane sono tre: la scala ridotta rispetto ai concorrenti internazionali, che le penalizza nel momento in cui il digitale fa aumentare enormemente i costi fissi; la dipendenza più elevata dal canale wholesale multi-marca, che si trova oggi in uno stato di crisi terminale e, infine, la maggiore arretratezza sul versante della digital transformation".