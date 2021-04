Debole Wall Street su trimestrali in chiaroscuro e in attesa della FED

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Spotify

Microsoft

Energia

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

informatica

Chevron

Visa

DOW

JP Morgan

Amgen

Microsoft

Boeing

Nike

Mondelez International

Alphabet

Alphabet

Xilinx

Discovery

Discovery

Amgen

Automatic Data Processing

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.186 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%; consolida i livelli della vigilia l'(0%).Gli investitori non hanno valutato positivamente tutte leuscite tra ieri sera e questa mattina (scambiano in rosso) e sono in attesa delle decisioni del Federal Open Market Committee della(che saranno comunicate alle 20 italiane).(+1,90%),(+1,58%) e(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,81%.Tra i(+1,69%),(+1,13%),(+0,93%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,35%.Crolla, con una flessione del 2,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra i(+4,94%),(+4,24%),(+4,23%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,96%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,35%.In caduta libera, che affonda del 4,11%.