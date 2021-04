Biden al Congresso: tasse sui ricchi e sostegno bipartisan a maxi piano ripresa

(Teleborsa) - Il maxi piano per la ripresa, le tasse per i super ricchi, la riduzione delle disparità: il Presidente americanoha ribadito la sua linea programmatica dopo aver ricordato leonquiste dei suoiin primis laed ilcon la somministrazione di 220 milioni di dosi., ha detto Biden al Congresso, sollecitando il suodi dollari per rilanciare il Paese. "Il più grande dalla Seconda guerra mondiale", ha detto il Presidente, aggiungendo "ho ereditato un Paese in crisi, ora l'America è di nuovo in cammino".Biden ha chiesto a democratici e repubblicani per appoggiare i, quello dae quello da. Ed è tornato anche quella questione fiscale, ribadendo la necessità di un sistema più equo che faccia pagare le"Non imporrò alcun aumento sulle persone che guadagnano meno di 400 mila dollari", ha assicurato il Presidente, ricordando che lae "mentre 20 milioni di americani perdevano il loro lavoro, i 650 miliardari in America hanno visto la loro ricchezza aumentare di oltre mille miliardi di dollari"., ha esclamato il leader statunitense, citando i dati che "mostrano come il 55% delle aziende più grandi abbia pagato zero tasse federali sul reddito lo scorso anno su oltre 40 miliardi di utili. E molte aziende hanno evaso il fisco attraverso paradisi fiscali, dalla Svizzera alle Bermuda alle Cayman. E questo non è giusto".Un passaggio anche sulla riforma della polizia sul commercio di armi, senza dimenticare temi di politica estera, con un appello a Vladimir Putin e Xi Jinping.