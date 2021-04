Pandemia, Gentiloni: nostra priorità è crescita sostenibile

(Teleborsa) - Servono "per una pienadell'economia in Europa. "Primo, la. Loha affermato il commissario europeo all'Economia,, intervenendo ad un webinar del Feps - precisando che non dobbiamo ripetere l'errore delle crisi precedenti, di ritirare troppo presto gli aiuti ed esagerare con la necessità di risanare i conti"., servono priorità chiare e su questo l'UE ha definito molto energicamente le sue: laè laTerzo - ha concluso - abbiamo una opportunità senza precedenti di trovare un accordo sulla tassazione globale, dopo ilva nellaQuanto alla futura "europea, chiamata ", che sarà proposta dalla Commissione a giugno interesserà probabilmente, almeno all'inizio le importazioni nell'Ue, "i settori del ferro, dell'acciaio, del cemento e dei fertilizzanti". ha anticipato l'eurocommissario precisando anche che i paesi terzi che esportano di più in Europa in questi settori, e quindi quelli che probabilmente saranno compiti da questa nuova misura, sonoIl meccanismo di aggiustamento alle frontiere mira a compensare lo svantaggio competitivo che le imprese europee hanno nei confronti di quelle dei paesi terzi, quando queste ultime non devono sottostare agli stessi per la limitazione delle emissioni diequivalenti a quelli in vigore nell'UE, come la "borsa delle emissioni" Ets, che impone un prezzo per quote di emissioni alla produzione. Gentiloni ha puntualizzato che no si tratta di unma, come per tutta la legislazione europea, occorrerà tempo per arrivare all'approvazione finale, e nel frattempo ci potranno essere consultazioni con i