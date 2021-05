Dell Technologies in rialzo dopo cessione Boomi

Dell Technologies

principale produttore al mondo di personal computer

S&P-500

(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo, che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il gruppo della digital transformation ha raggiunto l'accordo per cedere Boomi, business basato sul cloud acquisto nel 2010, ai private Tpg Capital e Francisco Partners per 4 miliardi, debito incluso.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 99,27 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 97,64. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 96,95.