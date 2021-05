Newlat Food, aggiornamento sullo share buy-back

Newlat Food

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 6 al 30 aprile 2021, ha(pari allo 0,28% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,42 euro per uncomplessivo di, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020, revocata e contestualmente di nuovo autorizzata dalla successiva Assemblea del 29 aprile 2021.A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 703.200 azioni proprie pari all'1,60% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,09% sui valori precedenti.