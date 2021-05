ASSITECA acquista la Ing. G. Bassi & C. per 5 milioni di euro

ASSITECA

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo (quotato all'AIM di Borsa Italiana), ha perfezionato in data odierna il contratto per. Costituita a Firenze nel 1992, al 31 dicembre 2020 IGB ha registrato ricavi per 1,4 milioni di euro e un EBITDA di 0,64 milioni di euro.Il prezzo dell'operazione, finanziato interamente con mezzi propri e soggetto ad aggiustamento, è pari a circae verrà corrisposto per 4,4 milioni di euro alla girata delle azioni, con conguaglio a 12 mesi. "L'operazione dà vita a una realtà in Toscana con un giro di affari pari a circa 6,5 milioni di euro che si posiziona da subito come il maggior broker assicurativo nazionale sul territorio di riferimento", sottolinea ASSITECA."Siamo lieti di annunciare l'acquisizione di un marchio con un importante know-how in una regione strategica per il nostro gruppo e per l'economia nazionale - dichiara, Presidente di ASSITECA - Le competenze della IGB, unite alla nostra dimensione e capacità organizzativa, porteranno un significativo valore aggiunto alle imprese clienti e a tutto il territorio".