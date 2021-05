Borse europee toniche. A Milano exploit di Campari

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il. A fare da assist ai listini azionari di Eurolandia, contribuisce la buona performance dei titoli legati a petrolio e viaggi sostenuti dalla possibilità di futuri allentamenti delle restrizioni sul turismo, al vaglio di UE e USA.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,91%.Invariato lo, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,13%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,89%, eavanza dello 0,72%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,3%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.812 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,88%) grazie alla trimestrale annunciata oggi.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,54%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,22%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,70%),(+3,57%),(+2,98%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.