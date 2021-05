First Capital, assemblea approva bilancio. Marco Maria Fumagalli nuovo presidente

First Capital

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di private equity, had'esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare, pari a 5.286.421 di euro.L'assemblea ha anche preso atto del bilancioal 31 dicembre 2020, che ha registrato un risultato netto di 7,94 milioni di euro e un Patrimonio Netto consolidato pari a 56,8 milioni di euro. È stata inoltre deliberata la distribuzione di unper azione, utilizzando riserve disponibili.I soci hanno provveduto, a seguito della scomparsa di Paolo Giuseppe La Pietra, a reintegrare il CdA a 7 membri. Sulla base della lista presentata dall'azionista CHUI S.r.l., è stata nominata quale nuovo componente del consiglio di amministrazione Marina Balzano (in possesso dei requisiti di indipendenza. Inoltre, il CdA ha nominatoVia libera, infine, alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione dida parte del consiglio di amministrazione, in una o più tranche, entro 18 mesi, in misura liberamente determinabile dal consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.