Negativa Wall Street. In forte ribasso i titoli tech

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende a 34.016 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.166 punti. In discesa il(-1,28%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,76%).I cosiddetti- Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google - sono tutti in ribasso. Le azionisono invariate nonostante la pubblicazione di risultati trimestrali che hanno superato le aspettative e innalzato la guidance per il 2021Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,30%),(-0,90%) e(-0,89%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,56%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Al top tra i, si posizionano(+0,98%),(+0,93%),(+0,77%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.