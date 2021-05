Banca Finnat, CdA nomina Marco Tofanelli Presidente e Arturo Nattino Ad

Banca Finnat

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nominato dall’Assemblea del 30 aprile 2021, ha nominato Marco Tofanelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Lupo Rattazzi quale Vice Presidente, mentre Arturo Nattino è stato indicato quale Amministratore Delegato.Il CdA ha anche accertato la sussistenza del requisito di indipendenza, in capo agli Amministratori non esecutivi, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione delle liste. Dall’esame condotto è emerso che Maria Teresa Bianchi, Vincenzo Marini Marini e Paola Pierrisono qualificabili come indipendenti.Nominati anche i componenti dei Comitati Endoconsiliari: al Comitato Rischi Paola Pierri, Roberto Cusmai e Vincenzo Marini Marini; al Comitato per le Remunerazioni Maria Teresa Bianchi, Roberto Cusmai e Vincenzo Marini Marini; al Comitato Nomine Maria Teresa Bianchi Paola Pierri e Lupo Rattazzi.Nominati infine i Componenti dell’Organismo di Vigilanza: Salvatore Ferri, Laura Bellicini e Barbara Fasoli Braccini.