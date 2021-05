Borse europee poco mosse. Milano chiude sopra la parità

S&P-500

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee. Dopo la seduta brillante di ieri, oggi i Listini del Vecchio Continente hanno tirato il fiato. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,52%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 65,2 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +109 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,52%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.495 punti (+0,13%); sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.797 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,15%); leggermente negativo il(-0,64%).di Milano, troviamo(+5,00%),(+4,42%),(+1,95%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -5,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,81%.Affonda, con un ribasso del 2,22%.Tra i(+3,16%),(+1,87%),(+1,83%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -2,71%.Crolla, con una flessione del 2,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,07%.