Tirrenia, CIN: "Governo usi Golden Power. A rischio 6mila posti di lavoro"

(Teleborsa) - Verrà lasciato altro tempo a, per trovare un accordo di ristrutturazione del debito. È quanto ha deciso ilconcedendo un. I legali della Compagnia in aula hanno fatto presente che se non si raggiungerà l'accordo, la stessa società dichiarerà lo stato di insolvenza per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.La Cin – come si legge nella lettera inviata all'esecutivo – harespingendo la proposta dei commissari straordinari, ricordando come "il" . Nella lettera si rileva che "la struttura del piano di risanamento e di ristrutturazione della Cin condiviso con l'Investitore non prevede l'utilizzazione di denaro pubblico attraverso l'intervento del Patrimonio Destinato". Cin ricorda inoltre che "il. con la conseguente inevitabile dichiarazione d'insolvenza della Cin determinerebbe: laquasi tutti residenti in zone economicamente depresse del Paese; il rischio dinonché inevitabili conseguenze sugli operatori economici delle isole oltre che sugli autotrasportatori e sul relativo indotto". Fra gli effetti anche "l'utilizzo di ingenti risorse pubbliche per garantire la continuità aziendale in amministrazione straordinaria; un impatto sulla concorrenza nel servizio traghetti con rischio di incremento delle tariffe per i clienti".Sulla questione è atteso – secondo quanto riferito al termine dell'udienza – per. Il tavolo interministeriale è stato predisposto perché i commissari straordinari di Tirrenia hanno chiesto che Cin rimanga coobbligata nella concessione delle ipoteche sulle navi – che passeranno alla nuova società creato con l'accordo – a garanzia della stessa amministrazione straordinaria di Tirrenia.Sarebbe, invece, stato raggiunto – secondo quanto si apprende – l'. Ildi cui 23 da versare a breve e il resto rateizzati. Si è in attesa, dunque, di trovare una soluzione sui perfezionamenti all'accordo (Cin aveva già depositato una bozza di accordo quadro) richiesti dai commissari straordinari. Il pm Fontana lo scorso aprile aveva chiesto il fallimento evidenziando un passivo di circa 200 milioni e debiti scaduti per una cifra che va dai 350 ai 400 milioni, di cui appunto 180 nei confronti dell'amministrazione straordinaria della Tirrenia. Cin aveva presentato una richiesta di concordato in bianco nel luglio scorso, come la capogruppo Moby, senza però, alla scadenza, concludere con una proposta di concordato preventivo o di omologa di accordo di ristrutturazione del debito, nonostante fossero state concesse una serie di proroghe.Ilha annunciato uno sciopero immediato dei marittimi e del personale di terra di Tirrenia qualora saltasse la firma dei commissari della compagnia e del Mise per il salvataggio della compagnia. "Bloccheremo le navi di tutto il gruppo Onorato – ha annunciato la sigla con il–. È inammissibile mettere a rischio 6mila posti di lavoro e il futuro di altrettante famiglie".