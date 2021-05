(Teleborsa) -nella sede die nelle; oltreQuesti i numeri della sesta edizione di, il network sull'organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla, che si è concluso oggi. "Unadedicata all'che ha consentito adidi entrare in contatto,", afferma, direttrice di Innovation Village.la collaborazione con Federica Web Learning, che ci haper leOra l’obiettivo è consolidare le partnership cone tutto il mondo dellaLova in questa direzione, per fare dellAppuntamento ilper la: focus sucon la nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sullesull'e leche si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell’Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, aci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea – Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la"Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati dellalain Ricerca e Innovazione per il 2014-2020", afferma, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. "Unacon il nostro ecosistema è stato l’avvio della consultazione pubblica per l’aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l’Innovazione inconfermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante".Perdirettore Federica Web Learning, "consi apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all’avanguardia nell’innovazione per l’alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell’ambito di IV Award, che tendono a selezionare