Boeing, consegnati solo quattro 747 Max ad aprile dopo problemi elettrici alla flotta

Boeing

(Teleborsa) - La società aeronautica statunitenseha, contro i 19 di marzo, dopo che un problema del sistema di alimentazione elettrica dei velivoli ha rimesso a terra parte della flotta. I 737 MAX erano tornati a volare a dicembre dopo quasi due anni, a seguito del coinvolgimento in due disastri aerei.Boeing ha dichiarato di averad aprile, dato che porta il totale da inizio anno a quota 94 velivoli. Oltre ai quattro 737 MAX, la società ha consegnato nove 787 Dreamliner, due 767 e due 777 cargo, mentre ha ricevuto nuovi ordini per 25 ordini aerei. Al netto di cancellazioni o rimodulazioni di contratti, Boeing ha quindi registrato ordini netti per otto aeromobili ad aprile. Ilè sceso a 4.045 unità ad aprile, da 4.054 ordini di aeromobili a marzo.