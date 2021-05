F2i, EF Solare supera 1 gigawatt di capacità installata con nuovo impanto in Spagna

(Teleborsa) -, operatore di fotovoltaico- Fondi Italiani per le Infrastrutture e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, hagrazie alla messa in esercizio di "El Bonal", nuovo parco fotovoltaico nella città di Puertollano in Spagna.Il- realizzato attraverso la controllata Renovalia - ha una capacità di 79,2 megawatt di potenza grazie a 240.000 unità di moduli fotovoltaici da 330 watt ciascuno. L'impianto produrrà 124 gigawattora all'anno fornendo energia pulita a più di 35.000 case."La messa in funzione del nostro nuovo parco fotovoltaico di El Bonal è un'ulteriore tappa nel percorso di decarbonizzazione di cui EF Solare è protagonista grazie alla produzione di energia pulita da impianti fotovoltaici - ha commentato il- Come in Spagna, anche in Italia il gruppo ha una importante pipeline per lo sviluppo di nuovi impianti e ci auguriamo vengono poste presto le condizioni per cui sia possibile investire nuovamente in questa tecnologia nel nostro Paese".