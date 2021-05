Eventi e scadenze del 13 maggio 2021

A2A

(Teleborsa) -G20 - Secondo Education Working Group Meeting - RomaBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveCNEL - Evento istituzionale - Incontro: Il ruolo delle rappresentanze sociali e imprenditoriali per il rilancio del Paese -Diretta streaming14.45 - Camera dei Deputati – Audizione Abi su applicazione del "superbonus 110%" - L'Audizione Abi sarà alla Camera dei Deputati – Commissione Riunite Ambiente e Attività Produttive. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della prima trimestrale 2021 e relativa conference call- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione prima trimestrale 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2021 con Frederik Geertman, AD del Gruppo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Esame ed approvazione della relazione trimestrale (I trimestre 2021)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.03.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021