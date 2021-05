Superbonus, ABI: "Meccanismo virtuoso, estendere perimetro e tempistiche"

(Teleborsa) - Ile, in generale, il sistema dei bonus fiscali associati alla cedibilità, stanno portandoLo ha affermato, Direttore Generale dell’in audizione alle commisisoni Ambiente ed Attività produttive della Camera sul Superbonus 110%.Sabatini ha illustratoella misura, inclusa la possibilità di optare, in alternativa, per ilper azzerare o quantomeno ridurre notevolmente i costi di esecuzione degli interventi a carico delle famiglie. Si tratta - ha sottolineato di un "volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale "."Il meccanismo - afferma il direttore dell'ABI - producein quanto: vengono immessea disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa;, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore". Per contro, la cessione dei benefici fiscali a banche e intermediari finanziariproduce sostanzialiL'ABI mette però in luce anche alcun, ovvero "dubbi di carattere interpretativo che, se non risolti, potrebbero condizionare l’efficacia delle misure descritte". Fra questi ladi fruizione del beneficio che". Si rileva poi che, negli interventi a favore di interi condomini, è molto frequente il blocco dei lavori a seguito di studi di fattibilità svolti dai professionisti per cause inerenti la. Appare poirealizzare un profondolegislativa e procedurale, anche in relazione alla regolarizzazione urbanistica degli immobili, e la creazione di unocon compiti informativi, consultivi e deliberatori.Di qui una serie diI: rendere più strutturali tali agevolazioni fiscali, garantendone la certezza della; estendere il Superbonus (o incentivi analoghi), senza limitazioni legate alla tipologia dell’immobile e alla sua destinazione; favorire la nascita din grado di acquisire quei crediti che il suo beneficiario non riesce a compensare con i propri debiti fiscali;oggettivo dei bonus per cui è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione a terzi (Bonus mobili e bonus verde); prevedere unper correggere gli errori fatti sulla piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle Entrate per la gestione del processo di cessione dei crediti; prevedere la detraibilità del compenso straordinario spettante all’amministratore di condominio.