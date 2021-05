Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

Goldman Sachs

Salesforce.Com

Chevron

DOW

Honeywell International

Walt Disney

Merck

Seagate Technology

Western Digital

Bed Bath & Beyond

Moderna

Twenty-First Century Fox

FOX

Biogen

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,06% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.174 punti.Su di giri il(+2,17%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,49%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,16%),(+2,12%) e(+1,80%).del Dow Jones,(+2,78%),(+2,74%),(+2,63%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,70%.Crolla, con una flessione del 2,63%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+12,44%),(+8,30%),(+7,72%) e(+7,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.