In rosso Wall Street su timori inflazione

(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street prosegue la seduta in ribasso penalizzata ancora dai timori sull'inflazione, innescati dal dato americano sui prezzi al consumo aumentati al ritmo più forte dal 2008.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 34.382 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 4.174 punti. In discesa il(-1,12%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,59%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,10%) e(+0,50%). Nel listino, i settori(-1,22%),(-1,21%) e(-0,52%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,04%),(+1,27%),(+1,18%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.In caduta libera, che affonda del 2,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,75%),(+6,71%),(+4,62%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,57%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,24%.Sensibili perdite per, in calo del 3,84%.In apnea, che arretra del 3,53%.