Tiscali: ricavi in crescita nel 2020, ma il bilancio è ancora in perdita

Tiscali

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 cona 144 milioni di euro, in aumento di 1,4 milioni di euro (+ 1%) rispetto al 2019. L'è stato di 29,1 milioni di euro, in crescita di 3,6 milioni di euro rispetto al 2019 (14%), mentre ilè stato negativo per 22,2 milioni di euro, in flessione di 5,7 milioni di euro rispetto al 2019, ma in miglioramento di 14,2 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti (pari a 4,6 milioni di euro nel 2020 e a 24,5 milioni di euro nel 2019).La variazione netta, pari a 1,4 milioni di euro, dei ricavi è imputabile a un incremento dei ricaviper 1,5 milioni di euro (1,4%) rispetto al 2019 (a sua volta supportato da un incremento BroadBand Fisso di 2,8 milioni di euro, +2,7%, e un decremento ricavi Broadband Fixed Wireless per circa 1,2 milioni di euro rispetto al 2019, -11%) e a un incremento ricaviper 2,5 milioni di euro (+19,2%) rispetto al 2019. La società ha anche registrato un decremento dei ricavi da servizi alle imprese e daper 2,1 milioni di euro (-22,4%), un decremento dei ricaviper 1,4 milioni di Euro (-35,6%) e un incremento Altri ricavi per 0,9 milioni di euro rispetto al 2019.L'è in crescita per 5,2 milioni di euro rispetto al 2019, a fronte di riduzione debiti tributari per -15,4 milioni di euro e riduzione dei debiti commerciali per -3,3 milioni di euro. Ilcomplessivo ammonta a 672,7 mila unità, in crescita di circa 5 mila unità rispetto al 2019, di cui +36% sui clienti in fibra.Il CdA di Tiscali, oltre a nominare il, ha approvato un accordo con l'investitore professionale Nice & Green S.A. per l'emissione di unconvertibile e convertendo in azioni ordinarie Tiscali, da esercitarsi in più tranche, per massimi 21 milioni di euro, con opzione in capo alla società di estensione per ulteriori 21 milioni di euro, riservato Nice & Green S.A.