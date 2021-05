Mondo TV, contratto di licenza con TTK per le mascherine dei MeteoHeroes

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo di licenza con TTK, società con sede a Udine, con il quale vengono concessi alla TTK i diritti per la, coprodotta da Mondo TV con MOPI.Il contratto - spiega una nota - prevede il pagamento di royalties e si distingue per essere ilsostanzialmente nuova nel settore del licensing.L’accordo soprattutto sembra confermare la visibilità e il gradimento che la serie dei MeteoHeroes sta ricevendo nel mondo del licensing e merchandising con la vendita di licenze di nuova tipologia per il gruppo.