Decreto Covid: il "green pass" vale 9 mesi, a partire dalla prima dose di vaccino

(Teleborsa) - Il nuovo decreto Covid ha stabilito che la "" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Il testo dispone inoltre che il "" sia rilasciato "anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino" e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino "alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale".Va avanti nel frattempo la campagna vaccinale. Ieri il Commissario Straordinario per l'Emergenza,, ha fatto visita ad alcuni hub in Toscana. "È facile farsi prendere dalla propaganda – ha dichiarato – ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% possibilità di finire in, o peggio ancora in, o peggio ancora di morire, non ne usciamo". "C'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili. Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui dobbiamo tenere la barra dritta", ha sottolineato Figliuolo. "I target più importanti, di qualità cioè iad anziani e fragili, sono quelli che hanno fatto sì che ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si siano prese decisioni importanti per il prosieguo della stagione e della vita di tutti noi, cioè verso lein maniera ordinata e sicura", ha aggiunto.Quanto alle difficoltà che incontrerà la campagna di vaccinazione durante l', Il Commissario straordinario ha garantito di restare a disposizione delle Regioni per l'individuazione delle soluzioni più idonee. "E' bene che chi va inregoli le proprie vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale", ha detto. "Oggi sappiamo che il vaccinosi può fare dalle 4 alle 12 settimane tra prima e seconda dose; con i vaccini aci sono 42 giorni. Ci sono studi recenti che dicono addirittura che dopo 90 giorni c'è il meglio della performance. Chiaramente ce lo dovranno dire gli scienziati, io dico solo quello che ho letto su questi studi". Quello delle seconde vaccinazioni durante l'estate "potrebbe essere un non problema – ha però sottolineato Figliuolo – La soluzione c'è già. Basta essere molto aderenti a quelle che sono le necessità dei. Io credo che in un hub vaccinale come questo uno viene e chiede di spostare la seconda dose di una o di due settimane e ritengo che questa sia la soluzione migliore". "Però – ha concluso – sono aperto a qualsiasi altra proposta che levorranno farmi. Ovviamente a tutto c'è un limite: il pragmatismo, i piedi per terra. Se facciamo i voli pindarici e invenzioni, io non ci sto".Intanto la struttura del Commissario Straordinario per l'Emergenza, ha reso noto che entro lunedì saranno consegnati alle Regioni e alle Province autonome circa. Le dosi riguarderanno tutte le linee vaccinali: Pfizer, Vaxzevria, Moderna e Jannsen.