Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il crollo delle criptovalute

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Tesla

Microstrategy

Coinbase

energia

beni di consumo secondari

beni industriali

Salesforce.Com

Honeywell International

Chevron

Boeing

Caterpillar

Seagate Technology

Western Digital

Tripadvisor

Tesla Motors

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,24%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.072 punti, in calo dell'1,35%. Negativo il(-1,47%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-1,28%).Il crollo dei prezzi dele delle valutazioni delleaffossano, rispettivamente, i titoli energetici e le azioni del mondo tech. Ilè sceso sotto i 40.000 dollari per la prima volta in 14 settimane, trascinando al ribasso diverse società ad esso collegate comeAndamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,23%),(-1,91%) e(-1,78%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.Tutti isono sotto la parità.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,96 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,68%.Sensibili perdite per, in calo del 4,55%.