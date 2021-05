Positivo Banco BPM su prospettive M&A con BPER e UniCredit

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la, che si attesta a 2,781, con un. Banco BPM è in vetta al FTSE MIB sulle indiscrezioni che stia per convergere verso(che intanto perde lo 0,6%), con il CEO Giuseppe Castagna che avrebbe aggiornato il CdA sulpresentando una fusione con la banca emiliana non solo come l'obiettivo principale, ma anche come un target ormai alla portata, secondo quanto riporta MF.Un'operazione Banco-BPER avrebbe sensoper la complementarità delle reti distributive, con la combined entity che diventerebbe il secondo operatore domestico con una quota di mercato del 14% in termini di sportelli, secondo l'analisi di. Invece un'eventuale aggregazione conpotrebbe riconoscere agli azionisti di Banco BPM un premio maggiore (grazie al beneficio della) rispetto all'accordo con la banca emiliana "dato che quest'ultimo tipo di operazione avrebbe maggiore possibilità di configurarsi come un merger of equals", scrivono gli analisti della SIM milanese.In generale, le banche si stanno muovendo in ordine sparso a Piazza Affari in attesa che si conoscano ampiezza e durata degliche il governo metterà in campo con ilper incentivare le fusioni. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,23% sui valori precedenti, dopo il grande guadagno di ieri sulle prospettive di un'uscita del Tesoro con una soluzione "spezzatino" delle attività tra Nord e Sud.