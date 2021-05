Banca Carige, Guido (CEO): "Business combination entro fine anno è alla portata"

(Teleborsa) - "I tempi dell'M&A non sono scolpiti nella pietra ma l'obiettivo è averedi possibili banche interessate per poi consolidare l'ipotesi di. La time line è ampiamente alla portata". È quanto affermato da Francesco Guido, amministratore delegato di Banca Carige, in un'intervista a Class-CNBC. "Ci sono banche come MPS più grandi di Carige e credo che la sistemazione preventiva di un dossier come questo sarà utile per completare il quadro", ha aggiunto Guido."Lasul fronte sia della raccolta che degli impieghi e ha invertito la rotta con crescite superiori alla media del sistema - ha spiegato - L'istituto ha visto il pieno raggiungimento di un budget disegnato prima della pandemia" sul fronte dei proventi. Nel corso dell'intervento l'amministratore delegato ha anche accolto con favore alcune misure contenute nel Dl Sostegni e in particolare quelle riguardanti le DTA Il numero uno della banca ligure non si è detto spaventato da un ritorno alla negoziazione del titolo a Piazza Affari. "Il nostro? Sarebbe completare un percorso di normalizzazione che è già stato avviato per esempio sul fronte commerciale con i buoni risultati ottenuti.", ha affermato.