Toscana Aeroporti, CdA conferma Marco Carrai Presidente e Roberto Naldi AD

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di, società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, si è riunito oggi per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di gestione. Il board ha confermatodella società, individuando quest'ultimo anche quale chief executive officer. Inoltre, il CdA ha nominato quale vice presidente il consigliere Stefano Bottai.Nel corso della stessa riunione, il CdA ha anche nominato il Comitato(di cui fanno parte Marco Carrai - presidente -, Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Claudio Bianchi), il Comitato Controllo eanche con funzioni di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate (Stefano Bottai, Mirko Romoli Fenu e Patrizia Pacini), il Comitatoe Remunerazioni (Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Gino Mannocci).Confermati infine i componenti dell', che risulta composto da Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di presidente, da Michele Giordano come componente esterno e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.