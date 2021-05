Grifal, finanziamento da Simest per 800 mila euro

Grifal

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento AIM Italia e attiva nella produzione di imballaggi innovativi ed ecocompatibili, ha ottenuto(società del gruppo CDP) un, per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici, per complessiviIn particolare, il finanziamento ricevuto ha un tasso dello 0,55% e una componente del 60% (pari a 480.000 euro)in quattro anni, a partire dall'anno 2024, mentre il restante 40% (pari a 320.000 euro) è costituito da una quota, prevista dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (il cosiddetto Decreto Rilancio)."Come è nel nostro DNA stiamo guardando al futuro con grande convinzione, investendo su ricerca, sviluppo e metodologie produttive altamente innovative - ha commentatodi Grifal - La nostra visione si concretizza ogni giorno nella creazione di prodotti pensati per rendere più sostenibile ogni nostra giornata, nel rispetto necessario per il nostro pianeta". "Siamo felici di aver ottenuto questo riconoscimento alla nostra credibilità e affidabilità da parte di Simest, che si aggiunge agli attestati di stima e fiducia provenienti da tanti gruppi internazionali con cui stiamo sviluppando altre nuove e interessanti progettualità", ha aggiunto.