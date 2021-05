Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -- la seconda dopo i primi tre giorni della settimana in rosso - con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.184 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,54%).(+1,16%),(+1,11%) e(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+3,36%),(+2,23%),(+1,33%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Tra i(+3,15%),(+1,90%),(+1,35%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,16%.