Nasce Tremonti, newco per le bonifiche di Edison, Hera, Ambienthesis e Sersys

(Teleborsa) -, Herambiente (gruppo), Sersys Ambiente edhanno dato vita a, unaspecializzata nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee, con l'obiettivo di creare un "modello paradigmatico per la gestione e positiva risoluzione di casi di contaminazione dei terreni da parte di industrie storiche del nostro Paese, come i siti ex-Montedison", sottolinea una nota congiunta delle quattro società.La newco realizzerà i suoi primi interventi nell'e progressivamente estenderà le proprie attività alle aree di Piano d'Orta e dello stabilimento industriale di Bussi non appena le vicende giudiziarie che ancora gravano sul sito lo permetteranno. La tecnologia di intervento scelta è ilche, tramite un sistema di riscaldamento del terreno con tubi posti in profondità, permette di far evaporare e aspirare le sostanze organiche volatili e semi-volatili presenti nel sottosuolo. I rifiuti misti ai terreni superficiali verranno invece rimossi e trasferiti nei siti deputati al loro trattamento."Lae la necessità di garantire una costante interlocuzione con le autorità fanno prevedere il completamento dei lavori entro il 2024", evidenzia il comunicato delle quattro società. Nell'aprile 2020 ilaveva definitivamente sancito che Edison, in quanto responsabile dell'inquinamento ambientale, deve provvedere alla bonifica dei due siti più inquinati della cosiddetta discarica di Bussi sul Tirino.