CULTI Milano, 2020 chiuso con ricavi e redditività in crescita. Proposto dividendo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha approvato i risultati dell'esercizio 2020. La società ha registratoper 13,5 milioni di euro, in aumento di quasi il 50% rispetto ai 9 milioni di euro nel 2019. L'consolidato è stato pari a 3,2 milioni di euro e l'di 2,5 milioni di euro (rispettivamente di 1,4 milioni e 0,9 milioni nel 2019). L'si è attestato a 1,45 milioni di euro (0,3 milioni nel 2019). Laconsolidata positiva è stata pari a 2,31 milioni di euro (1,75 milioni al 31 dicembre 2019), dopo la distribuzione di dividendi dell'esercizio 2019 e l'acquisizione del 51% della SCENT Company Srl, che hanno inciso complessivamente per oltre 2 milioni di euro.Il consiglio di amministrazione, unitamente alla costituzione di un fondo acquisto azioni proprie per 500 mila euro, ha proposto la distribuzione di un, con pagamento a partire dal 14 luglio 2021, stacco cedola n. 4 in data 12 luglio 2021 e record date il 13 luglio 2021."Il management, d'intesa con il CdA, è pronto per prospettare all'approvazione degli azionisti unnel periodo 2021-2024 - ha dichiarato, Presidente di CULTI Milano - nella piena convinzione non solo del valore del gruppo già ad oggi espresso, ma soprattutto delle aspettative di ulteriore e significativo accrescimento delle attività, con l'obiettivo di conseguire un correlato apprezzamento da parte del mercato finanziario, che già è stato testimoniato dai corsi di Borsa del 2020-21".A seguito della diffusione dei dati, ha spiccato il volo, che si attesta a 7,45, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,683 e successiva a quota 8,383. Supporto a 6,983.