Borsa Tokyo positiva, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa dicon ilche sale dello 0,37%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,45%.Buona la prestazione di(+0,81%); pressoché invariato(-0,01%).In frazionale progresso(+0,65%); senza direzione(-0,06%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,09%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%.Il rendimento dell'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento delscambia al 3,08%.