Openjobmetis, closing acquisizione Quanta: rivisto il perimetro

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata sul segmento STAR, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale die indirettamente del 100% della controllata. Il closing dell'operazione è arrivato dopo il nulla osta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la scissione del ramo immobiliare a favore del venditore.Rispetto all'accordo preliminare sottoscritto il 25 Gennaio 2021 , le parti hanno di comune accordo, la cui proprietà è rimasta in capo al venditore. Il corrispettivo concordato è pari a, mentre il quantitativo di azioni assegnate in permuta al venditore è stato ridotto a 528.193 azioni, pari alsociale della società."Siamo molto contenti di accogliere i collaboratori del gruppo Quanta in Openjobmetis - ha commentato il- Quanta e Quanta Risorse Umane hanno registrato nel corso del 2020 ricavi per oltre 120 milioni di euro e una redditività positiva che potrà sicuramente avereuna volta razionalizzati tutti i processi all’interno del Gruppo Openjobmetis".