Pininfarina, ok Consob al prospetto dell'aumento di capitale

Pininfarina

(Teleborsa) - Consob ha approvato la pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azionirivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 26.050.161,60, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 maggio 2021, in esecuzione della delega allo stesso attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2021.Lo fa sapere Pininfarina con una nota ricordando che l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 27.135.585 azioni ordinarie Pininfarina, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni Pininfarina possedute (i “Diritti di Opzione”) al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,96 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,09 a capitale sociale e quanto a Euro 0,87 a sovrapprezzo (l’“Offerta”).