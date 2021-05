USA, Yellen: "Budget annuale è allo stesso livello del 2010. Serve spendere"

(Teleborsa) - Nonostante i piani di stimolo all'economia, di carattere straordinario, approvati durante la pandemia, secondo il Segretario al Tesoro USAil Congresso dovrebbe continuare a finanziare nuova spesa pubblica e non avere timore di incrementare il. "Il nostro budget annuale non è cresciuto (negli ultimi anni, ndr) e il finanziamento fornito per nuovi programmi è temporaneo. Non tenendo conto dell'inflazione, il nostroe i capitoli critici - come la finanza domestica, la politica economica e la politica fiscale - hanno visto i loro budget tagliati fino al 20% dal 2016", ha detto durante un intervento alla House of Representatives."Domani la nostra amministrazione rilascerà il suo budget formale e vi sono diverse aree critiche in cui sono necessari finanziamenti", ha aggiunto. Secondo le indiscrezioni dei mesia statunitensi, domani iln presenterà unda finanziare con aumenti delle tasse e una spesa in disavanzo per un importo di 1,3 trilioni di dollari all'anno.Nel suo intervento, il Segretario al Tesoro ha fatto vari esempi di settori e organismi critici da finanziare. "Ad esempio, il(un organismo contro i reati finanziari) ha il compito di costruire un enorme database che raccoglie e protegge le informazioni sulla titolarità effettiva, ma il Congresso non ha ancora fornito alcun finanziamento per farlo", ha detto davanti ai deputati del Subcommittee on Financial Services e del General Government Committee on Appropriations.Un altro caso citato è stato quello dell'Internal Revenue Service, abbreviato in IRS, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi. "- ha detto Yellen - Nei prossimi dieci anni, il popolo americano potrebbe vedere circa 7 trilioni di dollari cadere dalle crepe del nostro sistema fiscale. Perché? Perchée l'IRS non dispone di personale sufficiente per garantire la conformità. Oggi, l'IRS ha meno revisori che in qualsiasi momento dalla seconda guerra mondiale".